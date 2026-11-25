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25.11.2026 06:31:29
Airports of Thailand: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Airports of Thailand stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,31 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airports of Thailand 0,270 THB je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,47 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airports of Thailand einen Umsatz von 15,77 Milliarden THB eingefahren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,35 THB beziffert. Im Vorjahr waren 1,27 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 67,67 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Airports of Thailand einen Umsatz von 66,68 Milliarden THB eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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