Airports of Thailand hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 525,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airports of Thailand 488,1 Millionen USD umgesetzt.

Airports of Thailand hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,380 USD je Aktie gewesen.

Airports of Thailand hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,09 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at