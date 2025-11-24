Airports of Thailand: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Airports of Thailand hat am 21.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,300 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airports of Thailand in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,77 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 16,77 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,27 THB beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,34 THB je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Airports of Thailand im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 0,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 66,68 Milliarden THB. Im Vorjahr waren 67,12 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

