Barrick Mining Aktie
WKN DE: A417GQ / ISIN: CA06849F1080
|
10.08.2026 14:02:03
Airsculpt Technologies, Barrick Mining And Other Big Stocks Moving Lower In Monday’s Pre-Market Session
This article Airsculpt Technologies, Barrick Mining And Other Big Stocks Moving Lower In Monday’s Pre-Market Session originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barrick Mining Corp.
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: Barrick Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.26
|Barrick Mining-Aktie nach deutlichem Umsatz- und Gewinnplus klar stärker (finanzen.at)
|
11.05.26
|Ausblick: Barrick Mining präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Barrick Mining gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Barrick Mining Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AirSculpt Technologies Inc Registered Shs
|2,75
|-45,11%
|Barrick Mining Corp.
|35,35
|-6,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.