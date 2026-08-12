AirSculpt Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AirSculpt Technologies hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,52 Prozent auf 42,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at