AirSculpt Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AirSculpt Technologies hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat AirSculpt Technologies 31,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 35,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at