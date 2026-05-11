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11.05.2026 06:31:29
AirSculpt Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
AirSculpt Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
AirSculpt Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 39,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39,4 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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