AirSculpt Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AirSculpt Technologies hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at