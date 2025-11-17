|
17.11.2025 06:31:29
Airship AI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Airship AI präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Airship AI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 58,89 Prozent auf 1,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,9 Millionen USD gelegen.
