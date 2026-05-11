Airship AI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Airship AI hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Airship AI mit einem Umsatz von insgesamt 6,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at