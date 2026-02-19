Airship AI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Airship AI lud am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airship AI -2,030 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Airship AI mit einem Umsatz von insgesamt 6,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 102,18 Prozent gesteigert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,760 USD gegenüber -2,340 USD im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Airship AI im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 33,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,32 Millionen USD. Im Vorjahr waren 23,05 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at