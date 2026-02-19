|
19.02.2026 06:31:28
Airship AI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Airship AI lud am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airship AI -2,030 USD je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Airship AI mit einem Umsatz von insgesamt 6,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 102,18 Prozent gesteigert.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,760 USD gegenüber -2,340 USD im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat Airship AI im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 33,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,32 Millionen USD. Im Vorjahr waren 23,05 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.