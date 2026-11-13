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13.11.2026 06:31:28
Airtac International Group Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Airtac International Group Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,23 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airtac International Group Registered ein EPS von 10,50 TWD je Aktie vermeldet.
Airtac International Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,51 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,25 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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