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30.07.2026 06:31:29
Airtac International Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Airtac International Group Registered lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,55 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10,19 TWD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Airtac International Group Registered im vergangenen Quartal 12,16 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airtac International Group Registered 8,95 Milliarden TWD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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