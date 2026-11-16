AIRTECH JAPAN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AIRTECH JAPAN hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 30,36 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 15,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,90 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at