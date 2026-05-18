AIRTECH JAPAN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AIRTECH JAPAN hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

AIRTECH JAPAN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 22,35 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 24,36 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,89 Prozent auf 3,69 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at