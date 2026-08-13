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13.08.2026 06:31:29
AIRTECH JAPAN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AIRTECH JAPAN lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 48,12 JPY gegenüber 54,14 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIRTECH JAPAN in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,07 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,68 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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