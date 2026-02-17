17.02.2026 06:31:28

AIRTECH JAPAN zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AIRTECH JAPAN äußerte sich am 16.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 17,64 JPY. Im letzten Jahr hatte AIRTECH JAPAN einen Gewinn von 23,10 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat AIRTECH JAPAN mit einem Umsatz von insgesamt 3,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,83 Prozent verringert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 111,96 JPY gegenüber 109,75 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat AIRTECH JAPAN im vergangenen Geschäftsjahr 14,16 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIRTECH JAPAN 13,52 Milliarden JPY umsetzen können.

