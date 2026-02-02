|
02.02.2026 06:31:29
Airtel Africa: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Airtel Africa hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 0,04 GBP. Im letzten Jahr hatte Airtel Africa einen Gewinn von 0,030 GBP je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,27 Milliarden GBP umgesetzt, gegenüber 989,4 Millionen GBP im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!