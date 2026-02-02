Airtel Africa: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Airtel Africa hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,04 GBP. Im letzten Jahr hatte Airtel Africa einen Gewinn von 0,030 GBP je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,27 Milliarden GBP umgesetzt, gegenüber 989,4 Millionen GBP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at