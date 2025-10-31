Airtel Africa: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Airtel Africa stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Airtel Africa einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airtel Africa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,56 Milliarden USD im Vergleich zu 1,23 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at