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11.05.2026 06:31:29
Airtel Africa gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Airtel Africa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,04 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airtel Africa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 GBP in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1,30 Milliarden GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,05 Milliarden GBP umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,140 GBP. Im letzten Jahr hatte Airtel Africa einen Gewinn von 0,050 GBP je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Airtel Africa in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 23,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,79 Milliarden GBP im Vergleich zu 3,88 Milliarden GBP im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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