Airtel Africa informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Airtel Africa hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Airtel Africa hat ein EPS von 0,04 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,040 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,47 Milliarden GBP, während im Vorjahreszeitraum 1,16 Milliarden GBP ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at