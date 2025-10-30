Airtel Africa: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Airtel Africa präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat Airtel Africa im vergangenen Quartal 1,16 Milliarden GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airtel Africa 933,8 Millionen GBP umsetzen können.

Redaktion finanzen.at