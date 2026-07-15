Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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15.07.2026 06:00:30
Airtel Africa taps more bankers for rare London IPO of mobile money business
Flotation could raise around $1.5bn and provide a much-needed boost for the UK’s depressed public marketsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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