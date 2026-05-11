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11.05.2026 06:31:29
Airtel Africa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Airtel Africa hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 1,75 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,32 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,86 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,600 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Airtel Africa in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 29,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,42 Milliarden USD im Vergleich zu 4,96 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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