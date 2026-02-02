Airtel Africa: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Airtel Africa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Airtel Africa einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,68 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airtel Africa einen Umsatz von 1,26 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at