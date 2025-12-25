AiRWA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AiRWA hat am 23.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren -12,000 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 733,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at