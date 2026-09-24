AiRWA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AiRWA präsentierte am 21.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9,63 USD. Im Vorjahresquartal waren 28,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 608,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 3,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -752,730 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AiRWA ein EPS von 14400,00 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 25,81 Millionen USD gegenüber 12,82 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at