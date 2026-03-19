AiRWA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AiRWA gab am 17.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das AiRWA ein Ergebnis je Aktie von -1,000 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,0 Millionen USD – ein Plus von 113,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AiRWA 3,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at