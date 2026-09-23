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23.09.2026 06:31:28
AiRWA legte Quartalsergebnis vor
AiRWA ließ sich am 21.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AiRWA die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 736,73 USD. Im Vorjahresquartal hatten 28,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 327,67 Prozent auf 12,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -752,730 USD. Im Vorjahr waren 14400,00 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat AiRWA mit einem Umsatz von insgesamt 25,81 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12,82 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 101,33 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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