Airway Medix: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Airway Medix ließ sich am 25.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Airway Medix die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 PLN. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 PLN ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at