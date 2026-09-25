Airway Medix: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Airway Medix stellte am 23.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,070 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at