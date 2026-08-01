Bots Aktie
WKN DE: A2P897 / ISIN: PRU0R13K1088
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01.08.2026 06:00:05
AI’s ‘cookie banner’ moment: EU labels come for the bots
New regulations require companies to label chatbots, deepfakes and AI-generated marketing materialWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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