Aisan Industry gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aisan Industry ließ sich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aisan Industry die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 76,68 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aisan Industry ein EPS von 59,76 JPY je Aktie vermeldet.

Aisan Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 84,09 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

