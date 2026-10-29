Aisan Industry öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aisan Industry lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 61,48 JPY. Im Vorjahresviertel waren 70,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 87,43 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 83,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at