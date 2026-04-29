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29.04.2026 06:31:29
Aisan Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Aisan Industry hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 23,88 JPY erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 83,65 Milliarden JPY, gegenüber 84,11 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,55 Prozent präsentiert.
In Sachen EPS wurden 227,61 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aisan Industry 211,86 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 330,83 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 337,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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