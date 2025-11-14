Aisan Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aisan Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 33,59 JPY, nach 7,57 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Aisan Technology 2,00 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 54,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at