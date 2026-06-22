Aisan Technology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aisan Technology äußerte sich am 19.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 48,53 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Aisan Technology 29,38 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aisan Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,37 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 98,95 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Aisan Technology ein Gewinn pro Aktie von 53,07 JPY in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 7,59 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 6,22 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at