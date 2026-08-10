Aisan Technology: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aisan Technology hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 8,74 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,050 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at