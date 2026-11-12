Aisan Technology: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aisan Technology hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,34 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 11,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,77 Prozent auf 1,74 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,00 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at