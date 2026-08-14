Aishwarya Technologies Telecom: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aishwarya Technologies Telecom präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Aishwarya Technologies Telecom vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,29 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 142,8 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 353,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at