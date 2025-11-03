Aisin Seiki: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aisin Seiki hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 40,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -6,810 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1 251,68 Milliarden JPY gegenüber 1 168,37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

