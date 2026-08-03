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03.08.2026 06:31:29
Aisin Seiki gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Aisin Seiki lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 44,48 JPY. Im letzten Jahr hatte Aisin Seiki einen Gewinn von 52,31 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 1 315,60 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 220,38 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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