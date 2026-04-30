Aisin Seiki gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aisin Seiki ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aisin Seiki die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 88,03 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Aisin Seiki 74,67 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Aisin Seiki 1 348,61 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1 293,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 232,64 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 137,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Aisin Seiki im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5 117,76 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 4 896,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at