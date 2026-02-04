Aisin Seiki öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aisin Seiki hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,42 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,20 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at