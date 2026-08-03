Aisin Seiki öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aisin Seiki stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,20 Prozent auf 8,26 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,44 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at