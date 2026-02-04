|
04.02.2026 06:31:28
Aisin Seiki präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aisin Seiki hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 51,42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 53,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1 297,09 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 249,66 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
