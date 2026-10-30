Aisin Seiki: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Aisin Seiki hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 25,75 JPY. Im letzten Jahr hatte Aisin Seiki einen Gewinn von 40,88 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 1 337,53 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 251,68 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at