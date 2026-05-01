Aisin Seiki: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aisin Seiki präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 USD gegenüber 0,490 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,60 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,49 Milliarden USD in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,54 USD beziffert, während im Vorjahr 0,900 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 33,96 Milliarden USD – ein Plus von 5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Aisin Seiki 32,12 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at