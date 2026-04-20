20.04.2026 06:31:29

AISINO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AISINO hat am 18.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AISINO 0,020 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,75 Prozent auf 1,96 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte AISINO 2,53 Milliarden CNY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,400 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat AISINO im vergangenen Geschäftsjahr 5,54 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AISINO 8,28 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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