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03.11.2026 06:31:28
AISINO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
AISINO präsentierte in der am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
AISINO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,16 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,090 CNY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 1,29 Milliarden CNY gegenüber 1,11 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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